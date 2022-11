Nachtzuschlag für Taxis in Seoul wird ab Dezember bereits ab 22 Uhr gelten

Photo : YONHAP News

Ab dem 1. Dezember wird der Nachtzuschlag für Taxis in Seoul länger gelten und höher sein.Für mittelgroße Taxis gilt der Nachtzuschlag derzeit zwischen 0 und 4 Uhr. Ab dem 1. Dezember wird der Aufpreis von 22 Uhr bis 4 Uhr verlangt und 20 bis 40 Prozent der Taxigebühren betragen. Derzeit liegt die Quote bei 20 Prozent.40 Prozent werden jedoch nur in der Zeit von 23 bis 2 Uhr gelten, wenn nach Analysen die größte Taxiknappheit herrscht.Für Luxustaxis und Großraumtaxis, bei denen derzeit kein Nachtzuschlag verlangt wird, wird ab dem kommenden Monat ein Aufpreis in der Zeit von 22 bis 4 Uhr und in Höhe von 20 Prozent gelten.Zudem wird die Grundgebühr für Taxifahrten im kommenden Februar um 1.000 Won steigen.