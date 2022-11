Verkehrseinschränkungen für Fahrzeuge der Abgasklasse 5 ab Dezember auch in Busan und Daegu

Photo : YONHAP News

Die bislang lediglich in der Hauptstadtregion geltenden Verkehrseinschränkungen für Fahrzeuge der Abgasklasse 5 ab Dezember werden dieses Jahr auf die Millionenstädte Busan und Daegu ausgeweitet.Entsprechende Maßnahmen zur saisonalen Verwaltung von Feinstaub beschloss ein Regierungsausschuss am Freitag.Demnach werden ab dem 1. Dezember die Verkehrseinschränkungen für Fahrzeuge der Abgasklasse 5, der niedrigsten Stufe der fünfstufigen Abgasnorm, auch in Busan und Daegu gelten. Bei einem Verstoß droht ein Bußgeld in Höhe von 100.000 Won.In Seoul will die Regierung schärfere Regulierungen durchsetzen, darunter einen Aufpreis für Parkgebühren für Fahrzeuge der Abgasklasse 5 auf öffentlichen Parkplätzen.