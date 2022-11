Regierung wird voraussichtlich Wachstumsprognose für kommendes Jahr unter zwei Prozent senken

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird voraussichtlich die Wachstumsprognose für kommendes Jahr unter zwei Prozent senken.Wie das Finanzministerium am Montag mitteilte, würden im Dezember die Wirtschaftspolitik und die Prognose für kommendes Jahr vorgestellt.Im Juni war die Regierung von Yoon Suk Yeol von 2,5 Prozent Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 ausgegangen. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, könnten Beamte den Wert in den Ein-Prozent-Bereich senken.Hintergrund seien sinkende Exporte aufgrund des dreifachen Unglücks wegen hoher Zinsen, Inflation und Wechselkurse. Dazu gesellten sich Sorgen, dass die Binnennachfrage, die sich nach dem Tief wegen Covid-19 zu erholen begann, erneut nachlassen könnte.Zuvor hatten schon führende Denkfabriken im Ausland und in Südkorea ihre Wachstumsprognosen für kommendes Jahr herabgesetzt. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hatte zuletzt ihren Wert von 2,1 auf 1,8 Prozent gesenkt.Auch die südkoreanische Zentralbank Bank of Korea kürzte ihre Prognose von 2,1 auf 1,7 Prozent. Das Korea Development Institute rechnet aktuell mit 1,8 Prozent Zuwachs der Wirtschaftsleistung, nachdem zuvor von 2,3 Prozent ausgegangen worden war.Laut Berichten wolle die Regierung aber an ihrer Steuerschätzung für kommendes Jahr von 400 Billionen Won oder 300 Milliarden Dollar festhalten. Das gehe aus dem Haushaltsentwurf vor, den die Regierung im September vorgelegt hatte.