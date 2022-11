Fünf Tote bei Hubschrauberabsturz in Yangyang

Photo : YONHAP News

Bei einem Hubschrauber-Absturz in Yangyang sind am Sonntag fünf Menschen ums Leben gekommen.Nach Behördenangaben sei ein Hubschrauber des Typs S-58T, den die Kommunen Yangyang, Sokcho und Goseong gemeinsam gemietet hatten, gegen 10.50 Uhr abgestürzt.Die Feuerwehr habe sofort Einsatzkräfte zur Unglücksstelle geschickt. Die Identifizierung der Opfer laufe noch.Der Helikopter war gegen 9.30 Uhr im Gebiet Seorak in der Stadt Sokcho gestartet, etwa 30 Kilometer von der Unglücksstelle entfernt.An der Absturzstelle kam es außerdem zu einem Waldbrand. Eine Waldfläche von etwa 100 Quadratmetern brannte nach Behördenangaben nieder.