Nordkoreas Machthaber ermutigt Beteiligte am ICBM-Test

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die am erfolgreichen Test der Interkontinentalrakete Hwasong-17 beteiligten Wissenschaftler und Beamten ermutigt.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag meldete, habe Kim mit den Beteiligten für ein Foto posiert.Dabei habe er den Start der Rakete als große Schöpfung der Nordkoreaner bezeichnet. Er rief zum Ausbau der Verteidigungskapazitäten auf, ohne angesichts des Erreichten selbstgefällig zu werden.Der Machthaber habe die Erwartung und Überzeugung geäußert, dass die Wissenschaftler und Techniker sowie Beschäftigten der Munitionsindustrie größte Anstrengungen für den Ausbau der nuklearen Abschreckung unternähmen.Zudem wurden Beamte und Wissenschaftler in Anerkennung ihrer Verdienste um die Entwicklung der Hwasong-17 befördert.Erneut hatte eine Tochter von Kim diesen zu dem Termin begleitet. Fotos von ihr für die Öffentlichkeit hatte es erstmals im Zusammenhang mit dem ICBM-Test am 18. November gegeben.