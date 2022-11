Landesweit regnerisch – nach dem Regen soll es kalt werden

Photo : YONHAP News

Heute wird es landesweit bewölkt und regnerisch sein.Der Regen soll zuerst in der Hauptstadtregion und auf der südlichen Insel Jeju einsetzen. Später wird es in den meisten Regionen regnerisch sein.An einigen Orten soll es auch Gewitter geben. Ortsweise werden starke Regenfälle von über 20 Millimetern pro Stunde erwartet.In der Hauptstadtregion, im Westen der Provinz Gangwon, in der Region Chungcheong, an der Südküste und auf Jeju werden 20 bis 80 Millimeter Niederschläge erwartet. In den übrigen Regionen wird mit zehn bis 50 Millimetern gerechnet.In den zentralen Gebieten und der südwestlichen Region Honam soll es bis Dienstagvormittag regnen, auf Jeju und in der südöstlichen Region Yeongnam bis Dienstagnachmittag.Die Tageshöchstwerte sollen heute landesweit zwischen 12 und 22 Grad liegen und damit um drei bis fünf Grad niedriger als am Vortag sein. In Seoul soll das Quecksilber bis auf 16 Grad klettern.Am Dienstag soll es aber deutlich kälter werden.