Südkorea will mit WM-Sieg gegen Ghana für Rekord des asiatischen Verbands sorgen

Photo : YONHAP News

Südkorea tritt am Montag im zweiten Gruppenspiel der Fußball-WM in Katar gegen Ghana an.Das Spiel der Gruppe H wird um 22 Uhr koreanischer Zeit im Education City Stadium in Al Rayyan angepfiffen.Im Falle eines Siegs wäre es ein noch nie dagewesener fünfter Erfolg einer Mannschaft des asiatischen Verbands AFC in einer WM-Vorrunde.In Katar konnten Saudi-Arabien, Japan, Australien und Iran ein Gruppenspiel gewinnen. Damit wurden die Rekorde aus den Jahren 2002, 2010 und 2018 eingestellt. In Katar ist erstmals die Rekordteilnehmerzahl von sechs Mannschaften des Verbandes AFC qualifiziert, einschließlich des Gastgebers.Südkorea will außerdem mit einem Sieg die asiatische Mannschaft mit den meisten Vorrundensiegen insgesamt werden. Zurzeit liegt Südkorea mit Japan in dieser Wertung mit sechs Siegen gleichauf. Dem Nachbarn war zum WM-Auftakt ein 2:1-Sieg über Deutschland gelungen.