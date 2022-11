Umfrage: 58 Prozent von Experten sehen großes Risiko einer Finanzkrise innerhalb eines Jahres

Photo : YONHAP News

Nach Meinung der Mehrheit von Finanz- und Wirtschaftsexperten im In- und Ausland kann sehr wahrscheinlich innerhalb eines Jahres ein Schock entstehen, der eine Krise des Finanzsystems auslösen kann.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte die Bank of Korea, die südkoreanische Zentralbank, am Sonntag. Befragt wurden 72 Wirtschaftsexperten und Führungskräfte sowie Mitarbeiter von Finanzinstituten im In- und Ausland.58,3 Prozent sahen eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Schock, der eine Krise des Finanzsystems verursachen könne, kurzfristig (innerhalb eines Jahres) auftreten würde. Konkreter gesagt, sprachen 12,5 Prozent von einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, 45,8 Prozent von einer hohen Wahrscheinlichkeit.Die Umfrage wurde Anfang dieses Monats durchgeführt. Verglichen mit der letzten Umfrage im Mai hat sich der Anteil der Befragten, die in absehbarer Zeit mit einer Finanzkrise rechneten, von 26,9 auf 58,3 Prozent mehr als verdoppelt.Als mögliche Ursache für eine Krise des Finanzsystems nannten 27,8 Prozent, damit der größte Anteil, das steigende Risiko einer finanziellen Notlage infolge der verschlechterten Finanzierungsbedingungen bei Unternehmen. 16,7 Prozent verwiesen auf die hohe Verschuldung privater Haushalte und die steigenden Tilgungslasten.