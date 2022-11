Kommando der Weltraumstreitkräfte wird bei US-Truppen in Korea eingerichtet

Photo : YONHAP News

Die US-Streitkräfte in Korea (USFK) werden über ein Kommando der Weltraumstreitkräfte verfügen.Wie mehrere hochrangige Regierungsquellen in Südkorea am Samstag mitteilten, plane das Verteidigungsministerium der USA, unter dem Dach der USFK ein Komponentenkommando der US-Weltraumstreitkräfte, USSF, einzurichten. Die USSF in Korea würden bis Jahresende zusammengestellt sein.Die USA hatten jüngst unter dem Dach ihres Indopazifik-Kommandos ein Komponentenkommando der Weltraumstreitkräfte eingerichtet.Wie verlautete, wollten die USA auch bei ihrem für den Nahen Osten zuständigen Zentralkommando ein entsprechendes Komponentenkommando bis Jahresende gründen.Das geplante Kommando in Südkorea wird voraussichtlich die zweite Organisation der US-Weltraumstreitkräfte außerhalb des US-Festlandes sein.Als Grund für die Einrichtung des Kommandos in Südkorea wird genannt, dass die USA die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen besonders ernst nehmen.Einige Experten vermuten, dass die USA hierbei auch die Bedrohungen aus China und Russland berücksichtigt hätten.