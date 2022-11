Studie: Kinder und Jugendliche anfälliger für Omikron als Erwachsene

Photo : YONHAP News

Die Omikron-Variante ist laut einer Studie bei Kindern und Jugendlichen über fünfmal leichter übertragbar als frühere Stämme des Coronavirus Sars-CoV-2.Entsprechende Studienergebnisse veröffentlichte ein Forscherteam um Chun June Young, Facharzt der Abteilung für innere Medizin im Nationalen Krebszentrum in Südkorea, und Kim Yongdai, Professor der Fakultät für Statistik der Seoul Nationaluniversität, am 23. November in der internationalen wissenschaftlichen Fachzeitschrift „BMC Medicine“.Die Studie anhand von Daten in Südkorea ergab, dass das Tempo der Verbreitung von Covid-19 bei 10- bis 15-Jährigen nach der Ausbreitung der Omikron-Variante um das 5,28-Fache verglichen mit der Zeit vor dem Ausbruch der Delta-Variante gestiegen sei. In der Altersgruppe von 15 bis 19 Jahren habe sich das Tempo fast verfünffacht.Dagegen lag der Unterschied bei Menschen ab 50 Jahren bei ungefähr dem Zweifachen, bei Menschen ab 75 Jahren beim 1,12-Fachen.Wissenschaftler waren zuvor davon ausgegangen, dass Kinder anfälliger für die Omikron-Variante seien. Grund ist, dass Omikron eher die oberen Atemwege als die Lunge befällt. Daher könnten Kinder aufgrund ihrer noch nicht vollständig entwickelten oberen Atemwege leichter davon betroffen sein.Die Forscher fügten hinzu, es könnten zusätzliche Anstrengungen zur Impfung von Kindern in Betracht gezogen werden, um die Auswirkungen der Pandemie auf die Gesamtgesellschaft zu verringern.