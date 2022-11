„Decision to Leave“ bei Blue Dragon Film Awards mehrfach ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Der Film „Decision to Leave“ (Die Frau im Nebel) hat bei den diesjährigen Blue Dragon Film Awards mehrere Preise gewonnen.Bei der 43. Verleihung der Filmpreise am Freitagabend in der KBS Hall in Seoul gewann der Spielfilm den Preis für den besten Film und fünf weitere Auszeichnungen.Park Chan-wook wurde als bester Regisseur ausgezeichnet. Park Hae-il gewann den Preis für den besten Schauspieler, Tang Wei den Preis für die beste Schauspielerin.Jo Yeong-wook bekam mit dem Film den Preis für die beste Musik, während Park Chan-wook und Jeong Seo-kyeong den Preis für das beste Drehbuch gewannen.„Decision to Leave“ war in zwölf Kategorien nominiert und erhielt damit die meisten Nominierungen bei den diesjährigen Blue Dragon Film Awards.Park wurde bei dem renommierten Filmpreis zum dritten Mal mit dem Regiepreis geehrt. Zuvor hatte er den Preis mit „Joint Security Area“ im Jahr 2000 und mit „Oldboy“ im Jahr 2003 gewonnen.