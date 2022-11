Kaufhäuser setzen bei Außenbeleuchtung dieses Jahr mehr auf Energiesparen und Sicherheit

Große Kaufhäuser in der Stadtmitte von Seoul sind zu Jahresende gewöhnlich prächtig beleuchtet.In diesem Jahr sind aber Veränderungen zu bemerken. Denn die Kaufhäuser bemühen sich sehr um einen sparsamen Umgang mit Energie sowie eine hohe Sicherheit.In der Abenddämmerung verwandeln sich die Außenwände eines Kaufhauses in einen großen Bildschirm.Im ersten Winter nach der Aufhebung der Corona-bedingten Maßnahmen zur sozialen Distanzierung sind Bürger damit beschäftigt, jeden Moment mit der Kamera festzuhalten.Oh Se-eun aus Seoul sagte, sie spüre die Stimmung zum Jahresende. Sie fühle sich aufgeregt angesichts der Tatsache, dass ein Jahr zu Ende gehe.Die Auflösung des Bildschirms wurde mehr als verdoppelt, der Bildschirm wurde außerdem vergrößert. Die Betriebskosten sanken aber trotzdem.Grund sind die Verwendung von hocheffizienten LED-Birnen und die Wiederverwendung von Birnenfassungen.Ahn Ju-yeong vom Shinsegae Department Store, erläuterte, dass das Kaufhaus mit zusammensetzbaren Rahmen und LED-Chips eine hohe Wiederverwendungsquote bei Ressourcen von bis zu 70 Prozent erreicht und sich damit dem ESG (Environmental, Social, Governance)-Management angeschlossen habe.Ein anderes Kaufhaus verkürzte die Beleuchtungszeit. Das Kaufhaus erwartet, dass es mit dem Ausschalten der Beleuchtung etwa eineinhalb Stunden früher einen Effekt erzielt, der dem Pflanzen von 50 Kiefern im Monat entspricht.Jeong Eui-jeong vom Lotte Department Store sagte, das Kaufhaus habe LED-Leuchten genutzt, mit denen der Stromverbrauch um bis zu 80 Prozent reduziert werden könne. Auch habe es sich mit einer kürzeren Beleuchtungszeit auf das Energiesparen konzentriert.Darüber hinaus wird die natürliche Beleuchtung so gut wie möglich genutzt.In der Hochsaison zum Jahreswechsel müssen die Kaufhäuser mit prächtigen Dekorationen Kunden anlocken, während sie gleichzeitig aufgrund der hohen Ölpreise bei den Energiekosten sparen müssen.Angesichts der alltäglich gewordenen Online-Einkäufe wird es für Offline-Läden immer wichtiger, welche besonderen Erlebnisse sie den Verbrauchern bieten können. Das ist ein Grund für die großzügige Dekoration der Räumlichkeiten.Dieses Jahr haben Kaufhäuser anlässlich der tödlichen Massenpanik im Seouler Viertel Itaewon ein Wartesystem eingeführt, um die Menschenmassen unter Kontrolle zu haben. Zudem werden mehr Ordner eingesetzt.