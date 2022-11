Regierung will koreanische NASA gründen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will gemäß ihrer Roadmap für die zukünftige Weltraumwirtschaft die Gründung einer Behörde wie die US-Raumfahrtbehörde NASA in die Wege leiten.Das Ministerium für Wissenschaft und IKT teilte am Montag mit, ein Organ, das sich mit der Gründung einer Raumfahrtbehörde der Regierung befassen werde, ins Leben gerufen zu haben.Eine Raumfahrtbehörde zählt zu den Staatsaufgaben der Regierung, um sich durch den Aufbau einer integrierten Organisation im künftigen Raumfahrtbereich die Kernwettbewerbsfähigkeit zu sichern und die Raumfahrtindustrie anzukurbeln.Bei der geplanten Behörde werden Experten im Zentrum stehen, damit die Kontinuität bei der Entwicklung der Raumfahrttechnologie aufrechterhalten werden und zugleich die Sachkompetenz verstärkt werden können.