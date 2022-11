Yoon plant am Dienstag Beratung über Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit gegenüber streikenden Lkw-Fahrern

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird am Dienstag eine Kabinettssitzung leiten und dabei eine Anordnung überprüfen, um die seit Tagen streikenden Lkw-Fahrer zur Rückkehr zur Arbeit zu zwingen.Die Absicht habe Präsident Yoon bei einem Treffen mit seinen Chefsekretären am Montag mitgeteilt, gab die präsidiale Chefsekretärin für Presseangelegenheiten, Kim Eun-hye, bekannt.Angesichts der kollektiven Beförderungsverweigerung der Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity habe er gesagt, dass die Rechtsstaatlichkeit in den Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und -gebern fest verankert sein sollte, hieß es.Yoon sagte auch, es sei wichtig, Gesetze und Prinzipien fest zu etablieren, unabhängig davon, ob es sich um illegale Handlungen von Arbeitnehmern oder solche von Arbeitgebern handele.Eine Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit kann nach einer Beratung auf einer Kabinettssitzung vom Minister für Land, Infrastruktur und Verkehr erteilt werden, sollte ein Grund vorliegen, der eine sehr ernsthafte Krise für die Volkswirtschaft ausgelöst hat oder als möglicher Auslöser einer solchen Krise betrachtet wird.Bei einem Verstoß gegen die Anordnung ohne triftigen Grund kann eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe von bis zu 30 Millionen Won drohen.Seit der Einführung dieses Systems im Jahr 2004 wurde jedoch bisher niemals die Anordnung erteilt.