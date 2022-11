Präsident Yoon präsentiert Roadmap für künftige Weltraumwirtschaft

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat eine Roadmap für die zukünftige Weltraumwirtschaft vorgestellt, dazu zählen auch Pläne zur Landung auf dem Mars im Jahr 2045.Bei der Feier zur Vorstellung der Roadmap in Seoul am Montagnachmittag präsentierte Yoon politische Richtungen bis 2045, damit Südkorea zu einer starken Nation in der Weltraumwirtschaft werden kann.Yoon stellte in Aussicht, binnen fünf Jahren ein eigenes Raketentriebwerk für einen Flug zum Mond zu entwickeln. Im Jahr 2032 soll Südkorea die Mondlandung gelingen, um dort mit dem Ressourcenabbau beginnen zu können.Hierfür präsentierte er sechs politische Richtungen und Unterstützungsmaßnahmen. Dazu zählen die Mond- und Marserkundung, der Aufstieg zu einer starken Nation bei der Weltraumtechnologie, die Förderung der Weltraumindustrie, die Ausbildung von Weltraumtalenten, die Verwirklichung der Weltraumsicherheit und eine führende Rolle bei der internationalen Kooperation.