Fußball-WM in Katar: Südkorea unterliegt Ghana mit 2:3

Photo : YONHAP News

Südkorea hat sein zweites Gruppenspiel bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar verloren.Die Mannschaft unterlag am Montag in Gruppe H Ghana und hat damit nur noch geringe Chancen auf das Achtelfinale.Im Education City Stadium in Al Rayyan trafen Mohammed Salisu in der 24. Minute und Mohammed Kudus in der 34. Minute.In der zweiten Halbzeit konnte Cho Gue-sung in der 58. und 61. Minute zum Ausgleich für Südkorea treffen, ehe Mohammed Kudus in der 68. Minute für Ghana auf 3:2 erhöhen konnte. In der Schlussphase drängte Südkorea vergeblich auf den erneuten Ausgleich.Südkorea hatte am vergangenen Donnerstag zum Auftakt gegen Uruguay ein Unentschieden geholt. Am Freitag (Samstag koreanische Ortszeit) bestreitet Südkorea sein letztes Vorrundenspiel gegen Portugal.