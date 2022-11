Südkorea und EU einigen sich auf digitale Partnerschaft

Photo : Getty Images Bank

Südkorea und die Europäische Union haben sich auf eine neue digitale Partnerschaft geeinigt.Demnach wollen sie die Zusammenarbeit bei Halbleitern sowie in anderen Technologiebereichen ausbauen. Zudem sollen die Diskussionen über den digitalen Handel vorangebracht werden.Nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie einigten sich Minister Lee Jong-ho und der für den Binnenmarkt zuständige EU-Kommissar Thierry Breton darauf am Montag bei einem virtuellen Treffen.Beide Seiten hätten die Auffassung geteilt, dass die Entwicklung und Verwendung von digitaler Technologie auf der Grundlage demokratischer Werte erfolgen soll. Auch Respekt vor Menschenrechten, die Lösung für soziale Fragen und das Prinzip der Verbesserung des Lebens der Menschen sollten dabei berücksichtigt werden.Zudem vereinbarten beide Seiten, die Zusammenarbeit in den Bereichen Halbleiter, Quanten- und Hochleistungscomputer, Cybersicherheit, Künstliche Intelligenz, digitale Plattformen, Daten und Fertigkeiten auszubauen.Auf dem Gebiet Halbleiter soll ein Forschungsforum ins Leben gerufen werden, bei dem Forscher aus Südkorea und der EU über aktuelle Technologietrends sprechen.Darüber hinaus sollen die Diskussionen zu verschiedenen anderen Themen des digitalen Handels vorangebracht werden, darunter papierloser Handel und der Schutz bei Online-Einkäufen.