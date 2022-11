Fußball-WM 2022: Südkorea unterliegt Ghana mit 2:3

Photo : YONHAP News

Südkorea hat sein zweites Gruppenspiel bei der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar verloren.Die Mannschaft unterlag am Montag in Gruppe H mit 2:3 Ghana und hat damit nur noch geringe Chancen auf das Achtelfinale.Im Education City Stadium in Al Rayyan trafen Mohammed Salisu in der 24. Minute und Mohammed Kudus in der 34. Minute.In der zweiten Halbzeit konnte Cho Gue-sung in der 58. und 61. Minute zum Ausgleich für Südkorea treffen, ehe Mohammed Kudus in der 68. Minute für Ghana auf 3:2 erhöhen konnte. Cho ist der erste Südkoreaner, der in einem WM-Spiel doppelt traf.In der Schlussphase drängte Südkorea vergeblich auf den erneuten Ausgleich.Trainer Paulo Bento sah die Rote Karte. Er hatte dagegen protestiert, dass der Schiedsrichter die Partie abgepfiffen hatte, obwohl sich Südkorea noch einen Eckball erkämpft hatte. Bento muss damit das letzte Gruppenspiel Südkoreas von der Tribüne aus verfolgen.Portugal siegte am Montag mit 2:0 über Uruguay und steht damit als Achtelfinal-Teilnehmer fest. Bruno Fernandez trug mit einem Doppelpack zum Sieg seiner Mannschaft bei.Südkorea hatte am vergangenen Donnerstag zum Auftakt gegen Uruguay ein Unentschieden geholt.Am Freitag (Samstag koreanische Ortszeit) muss Südkorea gegen Portugal unbedingt gewinnen und auf ein passendes Ergebnis des Parallelspiels zwischen Ghana und Uruguay hoffen, um doch noch weiterzukommen.