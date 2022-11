Südkorea liefert im Fall um Kinderleichen in Koffern Mordverdächtige an Neuseeland aus

Photo : YONHAP News

Südkorea hat eine Mordverdächtige an Neuseeland ausgeliefert.In dem Fall geht es um zwei Kinderleichen, die im August in ersteigerten Koffern entdeckt worden waren.Das Justizministerium übergab die 42-jährige neuseeländische Bürgerin koreanischer Abstammung am Montag am Internationalen Flughafen Incheon zusammen mit Beweismitteln den neuseeländischen Behörden.Die Frau steht unter dem dringenden Verdacht, ihre beiden Kinder 2018 in Auckland getötet zu haben. Anschließend sei sie im Juli jenes Jahres nach Südkorea gekommen. Sie war im September in der Stadt Ulsan festgenommen worden.Neuseeland hatte ihre Auslieferung beantragt. Das Justizministerium hatte anschließend das Obergericht Seoul mit der Prüfung der Angelegenheit beauftragt. Das Gericht stimmte einer Auslieferung am 11. November zu.