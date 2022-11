Südkorea und Luxemburg vereinbaren Kooperation in Luft- und Raumfahrtindustrie und bei Lieferketten

Photo : YONHAP News

Südkorea und Luxemburg haben sich geeinigt, in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie für den Aufbau einer Lieferkette für kritische Mineralien zusammenzuarbeiten.Moon Dong-min, der stellvertretende Minister für internationalen Handel und Investitionen im Industrieministerium, kam am Dienstag mit dem luxemburgischen Wirtschaftsminister Franz Fayot zusammen. Beim Treffen am Rande einer Feier zur Fertigstellung einer Fabrik von Rotarex Korea im südkoreanischen Asan wurden Wege zur Handelsausweitung zwischen beiden Ländern und zur Kooperation in Spitzenindustrien erörtert.Rotarex ist ein weltweit führender Hersteller von Gasventilen. Die Firma will in ihrer Fabrik, die in der Zone für ausländische Investitionen in Tangjeong, Asan gebaut wurde, hochreine Gasventile für Halbleiter produzieren und führende Halbleiterunternehmen in Südkorea damit beliefern.Südkorea hat bis letztes Jahr 29,6 Milliarden Dollar in Luxemburg investiert, damit so viel wie in keinem anderen europäischen Land. Das bilaterale Handelsvolumen zwischen beiden Ländern wuchs letztes Jahr um 50,7 Prozent im Vorjahresvergleich auf 141,5 Millionen Dollar.