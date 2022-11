Yoon warnt vor beispielloser gemeinsamer Reaktion auf möglichen Atomtest Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat gewarnt, dass ein neuer Atomtest Nordkoreas mit einer beispiellosen gemeinsamen Reaktion beantwortet würde.Die Warnung äußerte Yoon in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters angesichts der wachsenden Besorgnis über einen möglichen siebten Nuklearversuch Nordkoreas nach dessen Provokationen in letzter Zeit.Yoons Äußerung deutet darauf hin, dass Südkorea auf der Grundlage seiner Beziehungen zu befreundeten Staaten wie den USA hart durchgreifen will, sollte die Sicherheitskrise auf der koreanischen Halbinsel infolge eines Atomtests Nordkoreas eskalieren.Angesichts der fortgesetzten Machtdemonstration Nordkoreas, einschließlich des Tests einer Interkontinentalrakete, sagte Yoon, dass China Einfluss ausüben könne und müsse, damit Nordkorea die Waffenentwicklung stoppen könne.