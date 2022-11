Südkoreanische Luftwaffe beteiligt sich an humanitärer Operation der US-Luftwaffe

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Luftwaffe beteiligt sich an einer von der US-Luftwaffe geführten humanitären Operation.Die südkoreanische Luftwaffe teilte am Dienstag mit, dass sie sich an der „Operation Christmas Drop“ unter Federführung der Pazifischen Luftstreitkräfte der USA auf der Luftwaffenbasis Andersen auf Guam bis zum 12. Dezember beteilige.Die Operation Christmas Drop ist die am längsten laufende humanitäre Hilfsoperation der Luftwaffe der USA.Die Luftbrücke startete im Jahr 1952 mit dem Abwurf von lebensnotwendigen Gütern für Inselbewohner in Mikronesien. Die US-Luftwaffe führt die Operation jeden Dezember durch, dieses Jahr machen neben Südkorea auch Japan, Australien und Neuseeland mit.