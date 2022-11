US-Präsident Biden besucht Fabrik von SK siltron css in Michigan

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden wird am Dienstag (Ortszeit) eine Fabrik von SK siltron css im Bundesstaat Michigan besuchen.SK siltron css ist eine amerikanische Tochterfirma des koreanischen Unternehmens SK siltron.Es wird der erste Besuch von Biden in einer koreanischen Fabrik in den USA sein.Das Weiße Haus teilte am Montag mit, dass Präsident Biden bei SK siltron css in Bay City, Michigan eine Rede halten werde. Er werde die in den letzten zwei Jahren erzielten Fortschritte zur Sprache bringen, darunter die Schaffung von gut bezahlten Arbeitsplätzen in der herstellenden Industrie und ein Wirtschaftsaufbau von unten nach oben.Hinter dem angekündigten Fabrikbesuch von Biden wird die Absicht vermutet, mit der Hervorhebung eines Musterbeispiels für Halbleiterinvestitionen durch ausländische Unternehmen in den USA seine Bemühungen um die Ankurbelung der US-Wirtschaft zu unterstreichen.SK siltron css produziert Siliziumkarbid-Wafer, ein Schlüsselmaterial für Leistungshalbleiter der nächsten Generation.