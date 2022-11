Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl gegen Ex-Geheimdienstchef Suh

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft hat im Zuge ihrer Ermittlungen zur Erschießung eines Fischereibeamten durch nordkoreanische Soldaten im Westmeer im Jahr 2020 Haftbefehl gegen Suh Hoon, den damaligen Chef des Nachrichtendiensts NIS, beantragt.Die Staatsanwaltschaft Seoul Zentral gab am Dienstag bekannt, wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch, die Behinderung einer Rechtsausübung sowie die Anfertigung von falschen Dokumenten den Haftantrag gestellt zu haben.Die Staatsanwaltschaft wirft Suh vor, in einer Ministersitzung am 23. September 2020, einen Tag nach dem Tod des Beamten namens Lee Dae-jun übereilt davon ausgegangen zu sein, dass Lee freiwillig nach Nordkorea überzulaufen versucht habe. Suh habe angeordnet, Geheimdienstinformationen, die dieser Schlussfolgerung zuwiderliefen, zu löschen.Suh weist die Vorwürfe zurück. Wie verlautete, habe er ausgesagt, dass er beim Treffen nur die Sicherheit unterstrichen und nicht angeordnet habe, Geheimdienstinformationen zu löschen.