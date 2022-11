Lkw-Fahrer lassen sich wegen Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit Kopf kahl scheren

Photo : YONHAP News

Mitglieder der seit Donnerstag in einem Generalstreik befindlichen Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity wollen sich aus Protest gegen die Regierungsanordnung zur Rückkehr zur Arbeit den Kopf kahl scheren lassen.Die Gewerkschaft gab heute Vormittag vor dem Sitz des Präsidialamts in Seoul eine Pressekonferenz und verurteilte die Anordnung.Die Gruppe warf der Regierung vor, die laut Verfassung zugesicherten Grundrechte zu verletzen. Die Regierung degradiere den Streik der Frachtarbeiter als „kollektive Beförderungsverweigerung“ und verhalte sich widersprüchlich, indem sie Selbstständige zur Arbeit zwingen wolle.Die Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit sei verfassungsfeindlich und verstoße auch gegen internationale Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), betonte die Gewerkschaft.Die Gewerkschaft veranstaltet heute an 16 Orten Kundgebungen gegen die Regierungsanordnung, ihre Führungskräfte wollen sich den Kopf kahl scheren lassen.Die gestern erfolgte Verhandlung zwischen der Gewerkschaft und dem Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr ging nach nur 110 Minuten zu Ende. Dabei konnten lediglich Differenzen zwischen beiden Seiten festgestellt werden.