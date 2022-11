Kospi in Seoul kann nach zwei Verlusttagen wieder zulegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse Kospi hat am Dienstag nach zwei Verlusttagen wieder zulegen können.Das Börsenbarometer gewann 1,04 Prozent auf den Schlussstand von 2.433,39 Zählern.Grund seien nachlassende Sorgen über die strikte Coronapolitik in China und Hoffnungen auf eine mögliche Öffnung des Landes, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die chinesische Regierung unternehme bereits Schritte in Richtung einer Lockerung der Corona-Maßnahmen, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.