Südkorea von Kältewelle heimgesucht

Eine Kältewelle hat am Mittwoch Südkorea heimgesucht. Für die meisten Gebiete des Landes wurde eine Kältewarnung ausgegeben.In den meisten Regionen wurden am Morgen laut dem Wetteramt minus fünf Grad gemessen. In Seoul zeigte das Quecksilber minus 5,4 Grad an. Die gefühlten Temperaturen sanken den Angaben zufolge wegen des Windes auf minus zehn Grad.Im Süden des Landes herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt.Wie das Wetteramt Korea Meteorological Administration mitteilte, würden die Temperaturen am Nachmittag zwischen minus drei und plus fünf Grad liegen. Verglichen mit Dienstag sei es damit 15 Grad kälter.Am Donnerstag soll es mit Temperaturen von minus neun Grad am Morgen noch kälter werden, auch am Freitag werde es sehr kalt bleiben.Eine Kältewarnung gilt, wenn die Temperaturen am Morgen mindestens 15 Grad unter denen des Vortages liegen. Eine erste Warnung gibt es außerdem ab einem Temperaturunterschied von mindestens zehn Grad.