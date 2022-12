Südkorea beteiligt sich an Initiative „Getreide aus der Ukraine“

Photo : KBS News

Südkorea will sich der Initiative „Getreide aus der Ukraine“ anschließen.Die internationale Gemeinschaft will Getreide aus der Ukraine von einer Ernährungskrise betroffenen Ländern zur Verfügung stellen.Der Sprecher des Außenministeriums, Lim Soo-suk, gab am Dienstag vor der Presse die Entscheidung der Regierung bekannt, sich an der Initiative „Grain from Ukraine“ (Getreide aus der Ukraine) zu beteiligen. Sie habe vor, über das Welternährungsprogramm (WFP) drei Millionen Dollar zu spenden.Die Initiative ist ein humanitäres Projekt, bei dem ein Teil des Getreides, das über Schwarzmeerhäfen exportiert wird, von einer Nahrungsmittelkrise betroffenen Ländern wie Sudan und Jemen bereitgestellt wird.Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Initiative beim G20-Gipfel am 15. November vorgeschlagen. Mittlerweile entschieden sich die G7-Staaten und einige Mitglieder der Europäischen Union für die Beteiligung.Die Regierung habe beschlossen, die Initiative zu unterstützen, um sich den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zur Bewältigung der globalen Nahrungsmittelkrise anzuschließen, erläuterte der Sprecher.