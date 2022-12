USA, Südkorea und drei weitere Länder richten gemeinsam zweiten Gipfel für Demokratie aus

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Staaten werden im kommenden März gemeinsam mit Südkorea, den Niederlanden, Sambia und Costa Rica einen zweiten „Gipfel für Demokratie“ ausrichten.Das südkoreanische Präsidialamt gab bekannt, dass sich Präsident Yoon Suk Yeol, US-Präsident Biden und weitere Regierungschefs darauf geeinigt hätten.Die fünf Länder erklärten, das Treffen werde zeigen, wie Demokratien ihren Bürgern dienten und am besten gerüstet seien, um die dringendsten Herausforderungen der Welt anzugehen.Der zweite Demokratie-Gipfel wird am 29. und 30. März stattfinden. Am ersten Tag wird eine Plenarsitzung virtuell von den Regierungschefs der fünf Co-Gastgeber geleitet. Am zweiten Tag werden regionale Treffen unter Federführung jedes Co-Gastgebers abgehalten.Südkorea werde einer Sitzung der indopazifischen Region zum Thema Anti-Korruption vorsitzen. Neben Regierungsvertretern würden auch Wissenschaftler und andere Vertreter der Zivilgesellschaft daran teilnehmen, teilte das Präsidialamt mit.Beim ersten Gipfel für Demokratie, den die US-Regierung im Dezember 2021 veranstaltet hatte, hatten die Staats- und Regierungschefs aus etwa 110 Ländern, einschließlich Südkoreas, virtuell über Themen wie Anti-Korruption und Förderung der Menschenrechte diskutiert.