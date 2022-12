Biden besucht Fabrik von SK Siltron in Michigan

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat eine Fabrik von SK Siltron CSS, eine Tochterfirma des koreanischen Waferherstellers SK Siltron, im US-Bundesstaat Michigan besucht.Er bekräftigte dabei die Entschlossenheit für die Wiederbelebung der herstellenden Industrie der USA und die Förderung der Halbleiterindustrie.Biden suchte am Dienstag (Ortszeit) die Fabrikanlage von SK Siltron in Bay City, Michigan auf. Es war sein erster Besuch in einer Fabrik eines koreanischen Unternehmens in den USA.Biden betonte dabei nachdrücklich die Notwendigkeit der Sicherung von Lieferketten durch eine Erweiterung der Investitionen in Schlüsselindustrien in den USA. Die USA würden nicht mehr als Geiseln gehalten, hieß es.Er sagte, SK produziere dort Computerhalbleiter. Die USA würden die Lieferkette für Halbleiter sein, anstatt auf im Ausland wie in China hergestellte Halbleiter angewiesen zu sein.Biden bezeichnete die Investition von SK in Michigan als „Game Changer“.