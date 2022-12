Ausländer tätigen an koreanischer Börse Nettokäufe von sechs Billionen Won

Photo : YONHAP News

Ausländische Anleger haben in den letzten zwei Monaten koreanische Aktien im Wert von über sechs Billionen Won gekauft.Laut Daten des Börsenbetreibers Korea Exchange verzeichneten Ausländer vom 1. Oktober bis 29. November am Kospi-Markt Nettokäufe in Höhe von sechs Billionen und 78,3 Milliarden Won (fast 4,6 Milliarden Dollar). Am Kosdaq-Markt wurden dagegen Nettoverkäufe in Höhe von 36,7 Milliarden Won (rund 28 Millionen Dollar) getätigt.Die Investitionen der Ausländer konzentrierten sich auf Large-Cap Aktien, das heißt Aktien von Unternehmen, die bei der Marktkapitalisierung die oberen Plätze belegen.Das größte Investitionsziel von Ausländern waren Aktien von Samsung Electronics, für die 1,97 Billionen Won ausgegeben wurden. Dahinter folgte LG Energy Solution mit 1,13 Billionen Won.Auf Platz drei rangierte Samsung SDI mit 1,02 Billionen Won, auf Platz vier SK Hynix mit 650,9 Milliarden Won.