Kommandeur: USA arbeiten an Verbesserung des Frühwarnsystems gegen nordkoreanische Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Staaten arbeiten laut dem Kommandeur ihres Weltraumkommandos daran, ihr Raketenwarnsystem zu verbessern, um nordkoreanische Raketenstarts schnell zu erkennen.Man prüfe, wie man eine Sensorarchitektur integriere, die die frühestmögliche Warnung vor jeder Art von Raketenaktivitäten aus Nordkorea gebe, sagte General James Dickinson am Dienstag (Ortszeit) beim Schriever Spacepower Forum.Die entsprechende Äußerung machte er angesichts der Frage, welche Auswirkungen das jüngst beim Indopazifischen Kommando eingerichtete Komponentenkommando der Weltraumstreitkräfte auf das Indopazifik-Kommando und die US-Truppen in Korea haben werde.Dickinson sagte, das Weltraumkommando arbeite zurzeit daran, bestehende US-Ressourcen in eine Architektur zu integrieren, dank der man sowohl die USA als auch ihre Verbündeten und Partner so früh wie möglich warnen könne.Das Indopazifische Kommando hatte am 22. November die Gründung des Komponentenkommandos der Weltraumstreitkräfte gefeiert. Der Schritt richtet sich gegen China und Russland, die als größte Konkurrenten der USA im Weltraum gelten. Jedoch spielte die Bedrohung aus Nordkorea angesichts dessen Raketenstarts in letzter Zeit ebenfalls eine Rolle.