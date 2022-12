Südkorea meldet 67.415 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglich bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist unter 70.000 gefallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden mit Stand 0 Uhr 67.415 neue Infektionsfälle nachgewiesen.Es gab 67.330 lokal übertragene und 85 eingeschleppte Fälle.Die Zahl der Neuninfektionen sank verglichen mit dem Vortag um 4.061 und gegenüber der Vorwoche um 2.909.Damit wurde den dritten Tag in Folge ein Rückgang gegenüber der Vorwoche verzeichnet.Unterdessen überschritt die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten den zwölften Tag in Folge die 400er-Marke.Es wurden 52 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt bei 30.506, die Sterberate bei 0,11 Prozent.