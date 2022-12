Wirtschaft Fährverkehr zwischen Busan und Osaka wird wieder aufgenommen

Der Fährverkehr zwischen Busan und Osaka wird nach einer Corona-bedingten Pause von 32 Monaten wieder aufgenommen.



Das südkoreanische Ministerium für Ozeane und Fischerei teilte mit, dass die 21.000-Tonnen-Fähre „PanStar Dream“ am Mittwochnachmittag mit etwa 120 Passagieren an Bord den japanischen Hafen von Osaka in Richtung Busan verlassen werde.



Auf der 2002 eröffneten Fährstrecke zwischen beiden Hafenstädten waren vor der Pandemie 33.000 Passagiere im Jahr unterwegs gewesen. Der Fährbetrieb war im Jahr 2020 aufgrund der Ausbreitung von Covid-19 ausgesetzt worden.



Südkorea und Japan hatten sich Ende Oktober angesichts der steigenden Touristennachfrage auf die Wiederaufnahme des Personentransports mit Schiffen geeinigt. Am 4. November wurde der Fährverkehr zwischen Busan und Fukuoka wieder aufgenommen.



Das Ministerium für Ozeane und Fischerei will den Betrieb auf weiteren Fährstrecken zwischen Südkorea und Japan wieder aufnehmen. Das betrifft unter anderem die Routen nach Shimonoseki und zur Insel Tsushima.



Vizeminister Song Sang-keun äußerte die Erwartung, dass die Wiederaufnahme des Fährverkehrs zwischen Südkorea und Japan zur Ankurbelung des privaten Austauschs führen und damit auch zur Verbesserung der bilateralen Freundschaftsbeziehungen beitragen werde.