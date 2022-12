Politik Experte von den Malediven ist neuer Leiter des Büros der WHO in Pjöngjang

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen maledivischen Gesundheitsexperten zum neuen Leiter ihres Büros in Pjöngjang ernannt.



Nach Angaben im Internetauftritt der WHO nahm Ahmed Jamsheed Mohamed am 3. August die Arbeit als Vertreter der WHO in Pjöngjang auf. Vor dem Wechsel ins Pjöngjanger Büro war er stellvertretender WHO-Vertreter in Bangladesch.



Er hatte im Jahr 2019 als kommissarischer Vertreter der WHO in Pjöngjang gedient.



Dr. Jamsheed studierte in Indien und Großbritannien Medizin und öffentliche Gesundheit. Er trat 2013 als medizinischer Verantwortlicher im Regionalbüro für Südostasien in Neu-Delhi in die Dienste der WHO.



Die WHO hatte 2006 in Pjöngjang ein ständiges Büro für Nordkorea eröffnet und hat Hilfsprojekte im Bereich Gesundheit und Medizin für das Land durchgeführt.