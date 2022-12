Militär: Acht chinesische und russische Militärflugzeuge treten in KADIZ ein

Photo : YONHAP News

Zwei chinesische und sechs russische Militärflugzeuge sind am Mittwoch in die südkoreanische Luftraumüberwachungszone KADIZ eingedrungen.Das Militär habe deshalb taktische Maßnahmen getroffen, teilte der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas mit. Die Flugzeuge hätten den südkoreanischen Luftraum nicht verletzt.Laut dem JCS traten um 5.48 Uhr zwei chinesische H-6-Bomber 126 Kilometer nordwestlich vom untermeerischen Riff Ieodo südlich der Insel Jeju in die KADIZ ein und verließen die Zone um 6.13 Uhr. Die Flugzeuge traten um 6.44 Uhr nordöstlich von der Hafenstadt Pohang wieder in die KADIZ ein und verließen die Zone um 7.07 Uhr.Danach flogen um 12.18 Uhr zwei chinesische H-6-Bomber und sechs russische Militärflugzeuge – vier TU-95-Bomber und zwei SU-35-Kampfjets – 200 Kilometer nordöstlich von der Insel Ulleung im Ostmeer in die KADIZ ein und verließen diese um 12.36 Uhr wieder.Das südkoreanische Militär setzte schon vor den KADIZ-Eintritten Kampfflugzeuge der Luftwaffe ein, um taktische Maßnahmen in Vorbereitung auf mögliche Zwischenfälle zu treffen.