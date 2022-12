Zweite Verhandlung zwischen Regierung und Lkw-Fahrern gescheitert

Photo : YONHAP News

Die zweite Verhandlung zwischen Vertretern der Regierung und der seit letztem Donnerstag in einem Generalstreik befindlichen Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity ist gescheitert.Wie aus informierten Kreisen verlautete, hätten beide Seiten ihre Differenzen nicht abbauen können, und die Verhandlung sei nach 40 Minuten ergebnislos zu Ende gegangen.Die Gewerkschaft, die dem Dachverband Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) angehört, forderte weiterhin ein Festhalten am sogenannten System für sichere Frachtraten, das den Fahrern eine bestimmte Entlohnung für ihre Arbeit garantiert, und dessen Ausweitung auf weitere Fahrzeugtypen und Artikel.Hingegen hielt das Ministerium für Land und Verkehr an der Position fest, dass lediglich eine Verlängerung des Systems in seiner bestehenden Form um drei Jahre möglich sei.Nach Einschätzung von Experten seien die Aussichten für einen Durchbruch bei den Verhandlungen nicht rosig. Denn der Konflikt zwischen beiden Lagern spitzte sich seit der am gestrigen Dienstag erteilten Anordnung der Regierung zur Rückkehr zur Arbeit noch einmal zu. Die Gewerkschaftsmitglieder bezeichneten das Dekret als verfassungswidrig und protestierten stark dagegen.