Kospi in Seoul kann zweiten Handelstag in Folge zulegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Leitbörse Kospi hat am Mittwoch den zweiten Handelstag in Folge zulegen können.Der Index rückte um 1,61 Prozent auf 2.472,53 Zähler vor.Grund sei die Hoffnung, dass China seine Corona-Restriktionen lockern könnte, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Bekanntgaben der chinesischen Behörden am Dienstag hätten zwar nicht den Erwartungen entsprochen, doch habe China ein höheres Tempo bei der Aufhebung der Lockdowns signalisiert, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.