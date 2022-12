Gewerkschaften und Seoul Metro einigen sich auf Streikende

Photo : YONHAP News

Die Gewerkschaften der Beschäftigten von Seoul Metro haben sich mit dem Unternehmen auf ein Streikende geeinigt.Laut Angaben der Gewerkschaften sei am Donnerstag eine Einigung über die Restrukturierungspläne erzielt worden. Damit konnte der Generalstreik nach nur einem Tag effektiv beendet werden.Gewerkschaften und Management von Seoul Metro hatten ihre Verhandlungen um 20 Uhr am Mittwoch wieder aufgenommen und kurz nach Mitternacht eine Lösung gefunden.Demnach will der U-Bahn-Betreiber seine Umstrukturierung, in deren Zuge 1.500 Beschäftigte entlassen würden, nicht vorantreiben. Darauf hatten sich beide Seiten bereits im September letzten Jahres in einem Sonderabkommen geeinigt.Darüber hinaus konnte bei den jüngsten Verhandlungen eine Lohnerhöhung um 1,4 Prozent beschlossen werden. Zudem wollen das Management und die Belegschaft gemeinsam für bessere Sicherheitsvorkehrungen sorgen.Aufgrund der Einigung fuhren die U-Bahnen ab Donnerstag um 5.30 Uhr wieder normal nach Fahrplan.