Photo : YONHAP News

Eine Kältewelle hat Südkorea weiterhin fest im Griff.In der Hauptstadtregion und der Provinz Gangwon sanken die Temperaturen am Morgen auf etwa minus zehn Grad.Um 7 Uhr seien nach Angaben des Wetteramtes in Seoul minus 8,4 Grad gemessen worden. Wegen des kalten Windes habe die gefühlte Temperatur minus 12 Grad betragen. In den Chungcheong-Provinzen und im Süden des Landes wurde es bis zu minus fünf Grad kalt.Das Wetteramt erwartet im Tagesverlauf Temperaturen zwischen minus ein Grad und sieben Grad. Damit soll es ein bis drei Grad wärmer werden als am Mittwoch.An der Westküste und in höher gelegenen Gebieten der Insel Jeju könnte es heute laut der Prognose schneien.Bis Freitagmorgen soll es sehr kalt bleiben.