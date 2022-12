Innerkoreanisches Nordkorea plant Parteitreffen für Ende Dezember

Nordkorea will laut Berichten Ende Dezember ein Parteitreffen abhalten.



Wie die Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete, sei die Entscheidung am Mittwoch in einer Politbürositzung unter Leitung von Machthaber Kim Jong-un getroffen worden.



Das Politbüro des Zentralkomitees habe beschlossen, die sechste Plenarsitzung des achten Zentralkomitees der Arbeiterpartei Ende Dezember durchzuführen.



Dabei würden die Umsetzung der Parteipolitik und nationalen Projekte im Jahr 2022 bewertet. Auch über die Vorhaben für kommendes Jahr und eine Reihe von wichtigen Angelegenheiten, welche die Entwicklung der koreanischen Revolution beträfen, würde gesprochen.



In der Sitzung am Mittwoch habe Kim laut dem Bericht gesagt, dass interne und externe Umstände in diesem Jahr für unvorhergesehene Widrigkeiten gesorgt hätten. Diese hätten den Willen und die Kampfstärke des Landes getestet, hieß es weiter.



Trotz dieser Herausforderungen sei eine neue Phase der revolutionären Entwicklung des Staates begonnen worden. Prestige und Ehre seien dank der Führung durch die Partei auf ein neues Niveau gehoben worden.