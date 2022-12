Seoul spricht Beileid zum Tod des ehemaligen chinesischen Staatschefs Jiang Zemin aus

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat am Mittwoch sein Beileid zum Tod des ehemaligen chinesischen Staatspräsidenten Jiang Zemin ausgesprochen.Die südkoreanische Regierung schätze den Beitrag des ehemaligen Staatschefs Jiang zur Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und China, einschließlich der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1992, hoch, sagte ein Beamter des Außenministeriums.Sie spreche den Hinterbliebenen ihr Beileid aus und bete, dass seine Seele in Frieden ruhe, hieß es weiter.Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, dass Jiang am Mittwoch verstorben sei. Er sei unter anderem wegen Leukämie in Shanghai medizinisch behandelt worden.Laut einer gemeinsamen Mitteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, des Präsidiums des Nationalen Volkskongresses und des Staatsrats erhielt Jiang wegen multiplen Organversagens infolge von Leukämie eine Notfallbehandlung, verstarb aber am Mittwoch.