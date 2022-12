Präsident Yoon will durch Verbesserung des Visasystems Tätigkeiten ausländischer Forscher in Korea unterstützen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat versprochen, durch Verbesserungen des Visasystems hervorragenden Forschern aus dem Ausland eine Tätigkeit in Südkorea zu ermöglichen.Entsprechendes äußerte Yoon am Mittwoch bei einem Mittagsessen mit Veteranen im Wissenschafts- und Technologiebereich.Für die Sicherung der Forschungskompetenz für die Existenz des Staats wolle er eine Grundlage dafür schaffen, dass exzellente Wissenschaftler und Ingenieure aus dem Ausland in Südkorea tätig sein könnten, sagte Yoon.Wissenschaft und Technologie seien mit der Sicherheit gleichzusetzen. Daher sei über die wissenschaftliche und technologische Kooperation zwischen Südkorea und den USA hinaus eine Höherstufung zu einem Wissenschafts- und Technologiebündnis erforderlich, betonte er.Yoon brachte auch die Wichtigkeit von stetigen Investitionen in Wissenschaft und Technologie zur Sprache. Die Ergebnisse der Forschung und Entwicklung könnten nicht einfach als ein Erfolg oder Misserfolg eingestuft werden. Wichtig sei, ob das Ergebnis zu einem Anreiz für andere Forschungen werde und gute Anwendungsgrundlagen schaffe. Daran müssten F&E-Ergebnisse gemessen werden, sagte er.