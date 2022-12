Koreanischer Maskentanz „Talchum” wird immaterielles UNESCO-Welterbe

Photo : YONHAP News

Der traditionelle koreanische Maskentanz „Talchum” ist von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit bestimmt worden.Eine beißende Satire auf die feudale Gesellschaft. Sympathie für das jämmerliche Leben der einfachen Bürger. Lustige Tänze und Lieder zur Überwindung der ermüdenden Realität.Es gibt zwar verschiedene Variationen je nach Region und Brauch. „Talchum“ vereinigt jedoch alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit und ist ein kostbares Erbe der Koreaner, das auf die Versöhnung und Harmonie der Gemeinschaft abzielt.Kim Chun-taek, Meister des Hahoe Byeolsingut Talnori, sagte, wenn er eine Maske getragen und unbefangen gesprochen habe, dann fühlte er sich, als wäre er den ganzen Stress losgeworden.„Talchum“ wurde bei der 17. Sitzung des Zwischenstaatlichen UNESCO-Ausschusses für Immaterielles Kulturerbe in Marokko auf die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit gesetzt. Es umfasst 18 Unterkategorien, die als nationale, städtische und provinzielle immaterielle Kulturgüter designiert worden waren.Es wurde hoch bewertet, dass bei Talchum die Kommunikation mit dem Publikum einen hohen Stellenwert besitzt, und dass sowohl Männer als auch Frauen aktiv an der Darbietung und Überlieferung beteiligt sind. Auch wurde beachtet, dass Themen wie die Werte der universellen Gleichheit und die Kritik an der sozialen Hierarchie auch heute noch ihre Gültigkeit haben.Choi Eung-chon, Leiter der Behörde für Kulturerbe sagte, man wolle Unterstützung leisten und sich bemühen, damit Talchum weltweit bekannt und zu einem gemeinsamen immateriellen Kulturerbe der Menschheit werde, das die gesamte Menschheit genießen könne.Südkorea hat nun 22 Einträge in der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes, darunter die Oper „Pansori“, das Volkslied „Arirang“ und der traditionelle Ringkampf „Ssireum“.