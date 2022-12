Südkorea beschließt eigene Sanktionen gegen Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erneut eigene Sanktionen gegen Nordkorea beschlossen.Es war bereits das zweite Mal innerhalb von zwei Monaten, dass die Regierung in Seoul eigene Strafmaßnahmen beschloss. Diesmal betroffen sind acht Einzelpersonen und sieben Institutionen.Südkoreas Außenministerium teilte am Freitag mit, dass die Regierung mit den Sanktionen auf den Start einer nordkoreanischen Interkontinentalrakete am 18. November reagiere. Auch auf die wachsende Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und darüber hinaus werde mit dem Beschluss reagiert.Die neu auf die schwarze Liste gesetzten Personen und Organisationen hätten zur Entwicklung des nordkoreanischen Nuklear- und Raketenprogramms beigetragen oder bei der Umgehung von Sanktionen mitgeholfen, hieß es.Die Regierung von Yoon Suk Yeol verhängte damit zwei Mal binnen 45 Tagen Sanktionen gegen den nördlichen Nachbarn. Am 14. Oktober hatte Südkorea erstmals seit fünf Jahren wieder eigene Sanktionen gegen Nordkorea beschlossen.Auch das US-amerikanische Finanzministerium hatte am Donnerstag Nordkorea mit frischen Sanktionen belegt. Diese richten sich gegen drei Parteifunktionäre, die am illegalen Programm für die Waffenentwicklung beteiligt sein sollen.