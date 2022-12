Kim Jong-un sendet Kondolenzbotschaft zum Tod von Chinas Ex-Staatschef Jiang Zemin

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping eine Beileidsbotschaft zum Tod des ehemaligen chinesischen Staatschefs Jiang Zemin am Mittwoch gesendet.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag.In der Botschaft schrieb Kim, dass sich Jiang Zemin der Stärkung und Entwicklung der Kommunistischen Partei Chinas und der Volksrepublik China sowie dem Glück des chinesischen Volks gewidmet habe. Er habe die wichtigen Ideen des „Dreifachen Vertretens“ präsentiert und einen großen Beitrag zum Aufbau des Sozialismus chinesischer Prägung geleistet.Jiang hatte beim Treffen mit Kim Jong-il, dem verstorbenen nordkoreanischen Staatsführer, im Mai 2000 diesem zu einer Wirtschaftsöffnung geraten.Bei seinem Besuch in Pjöngjang im September 2001 hatte Jiang während eines Treffens mit Kim Jong-il ein Prinzip für die Freundschaftsbeziehungen zwischen China und Nordkorea verkündet, das die Übernahme von Traditionen, die Zukunftsorientierung und die Kooperationsverstärkung inmitten gutnachbarlicher und freundschaftlicher Beziehungen fordert.Das Prinzip wurde später von Jiangs Nachfolgern Hu Jintao und Xi Jinping bei den Spitzentreffen mit Nordkoreas Machthaber immer wieder betont.