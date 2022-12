Lim Yunchan auf NYT-Liste der zehn besten klassischen Musikaufführungen des Jahres

Photo : YONHAP News

Der koreanische Pianist und Sieger beim Van Cliburn International Piano Competition 2022, Lim Yunchan, hat mit einer seiner Darbietungen den Sprung auf eine Liste der besten klassischen Musikaufführungen des Jahres geschafft.Zachary Woolfe, Kritiker für klassische Musik bei der „New York Times“, veröffentlichte die Liste am Donnerstag. In einem Sonderartikel berücksichtigte er im Rahmen der aus seiner Sicht zehn eindrucksvollsten klassischen Musikaufführungen in diesem Jahr auch Lims Darbietung beim Van-Cliburn-Klavierwettbewerb.Lim gewann bei der 16. Auflage des renommierten Wettbewerbs im Juni in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas mit 18 Jahren die Goldmedaille. Er ist damit der bisher jüngste Sieger in der Geschichte des Wettbewerbs.