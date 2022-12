Biden und Macron verurteilen Nordkoreas Raketentests

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden und der französische Präsident Emmanuel Macron haben am Donnerstag Nordkoreas Starts ballistischer Raketen scharf verurteilt.In einer nach ihrem Treffen im Weißen Haus in Washington veröffentlichten gemeinsamen Erklärung hieß es, beide Staatschefs verurteilten nachdrücklich die beispiellose Zahl der gesetzwidrigen Tests ballistischer Raketen durch Nordkorea in diesem Jahr. Diese verstießen gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und stellten eine Bedrohung für den Frieden und die Stabilität in der Region dar.Sie hätten sich darauf geeinigt, im UN-Sicherheitsrat weiter zusammenzuarbeiten, um die Verstöße Nordkoreas anzugehen, hieß es weiter.