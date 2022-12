Fußball-WM 2022: Südkorea tritt im letzten Gruppenspiel gegen Portugal an

Photo : YONHAP News

Südkorea tritt heute in seinem letzten Gruppenspiel der Fußball-WM in Katar gegen Portugal an.Das Spiel der Gruppe H wird nach koreanischer Zeit am Samstag um Mitternacht im Education City Stadium in Al Rayyan angepfiffen.Südkorea liegt in der Gruppe mit einem Unentschieden und einer Niederlage an dritter Stelle. Das Land muss gegen Portugal unbedingt gewinnen und auf ein passendes Ergebnis des Parallelspiels zwischen Ghana und Uruguay hoffen, um doch noch weiterzukommen.Es ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass Südkorea und Portugal bei einer WM aufeinandertreffen. Bei der WM 2002 in Südkorea/Japan hatte Südkorea im dritten Vorrundenspiel mit 1:0 über Portugal gesiegt und dadurch das Achtelfinale erreicht.Südkorea will erstmals seit der WM 2010 in Südafrika wieder in die K.-o.-Runde kommen.