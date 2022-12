VOA: Nordkorea von UN-Plänen für humanitäre Hilfe im kommenden Jahr ausgeschlossen

Photo : YONHAP News

Nordkorea ist laut einem Medienbericht das dritte Jahr in Folge nicht zu den Empfängerländern der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen gezählt worden.Wie der US-Auslandssender Voice of America (VOA) berichtete, sehe der am Donnerstag veröffentlichte Bericht „Global Humanitarian Overview 2030“ des UN-Amts für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) keine Hilfspläne für Nordkorea vor.Damit wurde Nordkorea das dritte Jahr in Folge nicht in die Liste der Länder aufgenommen, denen humanitäre Hilfe geleistet werden wird.Die Vereinten Nationen erläuterten, dass angesichts des schwierigen Zugangs und des Mangels an neuen überprüfbaren Informationen keine Aktionspläne für Nordkorea aufzustellen gewesen seien.